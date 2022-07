Francesca Badini: “Attualmente l’emergenza maggiore si chiama povertà” • Terzo Binario News

L’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini: “Istituire anagrafe del bisogno per conoscere tutte le necessità dei cittadini”

La pandemia, la crisi, l’inflazione. Oggi sono sempre di più le famiglie italiane che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica. Si chiamano nuove povertà, molte di esse generatesi subito dopo la crisi pandemica.

Sul tema, nel corso di un’intervista rilasciata alla nostra redazione dall’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini, ne abbiamo parlato.

“Attualmente l’emergenza maggiore si chiama povertà. Sebbene l’Italia sia ufficialmente uscita dallo stato di emergenza sanitaria oramai dal 31 di marzo scorso, sono ancora tante le famiglie che nei due anni di pandemia hanno perso sicurezze e stabilità economica. In tanti, il posto di lavoro che inizialmente era ‘momentaneamente in stand-by’, lo hanno perso del tutto. In questi ultimi due anni l’Amministrazione comunale di Cerveteri, della quale facevo parte come Consigliera comunale di maggioranza, ha fatto molto per dare loro un sostegno. Sostegno tangibile, immediato, anche se non risolutivo di tutti i problemi purtroppo. Certamente uno dei primi aspetti sui quali mi concentrerò, di concerto con il resto della squadra, con gli uffici, con la Protezione Civile Comunale e con le altre realtà di volontariato del territorio, sarà proprio questo, quello di creare una rete efficace di esperienze, di iniziative, di contatti che possano portare alla nascita di un tavolo permanente contro tutte le povertà. Sarà un lavoro lungo, ma sono certa che insieme porteremo a casa un buon risultato”.