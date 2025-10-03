Max e Chip, due storie diverse ma identico bisogno di amore • Terzo Binario News

MAX giovane pit bull di taglia media nato 1.9.2024 Trovato a Lecco risulta avere un proprietario irreperibile residente a San Giuliano Mil.se

MAX cerca una casa per sempre. Adatto a persone con esperienza consapevoli della sua tipologia.

MAX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

E poi c’è lui. Chip. Un nonnino di taglia piccola che potrebbe passare i suoi ultimi anni di vita amato e coccolato da una bella famiglia dopo un’eternità vissuta in gabbia, in un canile dove non usciva mai e dove non riceveva neanche una coccola.

Nonno CHIP va d’accordo con tutti suoi simili, è pacato e gentile, adora la compagnia ma sa anche essere indipendente è davvero un amore e merita di passare i suoi ultimi tempi in casa, merita di sapere che esiste un mondo al di fuori delle sbarre che lo tengono ancora prigioniero.

12 anni taglia piccola castrato vaccinato con microchip

!!SI AFFIDA DOPO ITER DI ADOZIONE !!

Per info mandare un messaggio Whats App

Luana +39 351 520 1180



https://www.facebook.com/share/v/1CJ6MAxw4J/?mibextid=wwXIfr