 Max e Chip, due storie diverse ma identico bisogno di amore • Terzo Binario News

Max e Chip, due storie diverse ma identico bisogno di amore

Ott 3, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

MAX giovane pit bull di taglia media nato 1.9.2024 Trovato a Lecco  risulta avere un proprietario irreperibile residente a San Giuliano Mil.se 

MAX cerca una casa per sempre. Adatto a persone con  esperienza consapevoli della sua tipologia.

MAX  E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della  Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

E poi c’è lui. Chip. Un nonnino di taglia piccola che potrebbe passare i suoi ultimi anni di vita amato e coccolato da una bella famiglia dopo un’eternità vissuta in gabbia, in un canile dove non usciva mai e dove non riceveva neanche una coccola.
Nonno CHIP  va d’accordo con tutti suoi simili, è pacato e gentile, adora la compagnia ma sa anche essere indipendente è davvero un amore e merita di passare i suoi ultimi tempi in casa, merita di sapere che esiste un mondo al di fuori delle sbarre che lo tengono ancora prigioniero.

12 anni  taglia piccola castrato vaccinato  con microchip
!!SI AFFIDA DOPO ITER DI ADOZIONE !!
Per info  mandare un messaggio Whats App
Luana +39 351 520 1180

https://www.facebook.com/share/v/1CJ6MAxw4J/?mibextid=wwXIfr