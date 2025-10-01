Simba, stupendo maremmano pronto a fare la guardia • Terzo Binario News

SIMBA bellissimo maremmano di taglia grande è nato 17.4.2021 Non è un cane per tutti, necessita di persona con esperienza che abbia conoscenza della tipologia della razza.

SIMBA sarebbe un ottimo guardiano, reattivo con estranei.



SIMBA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



