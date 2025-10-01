 Simba, stupendo maremmano pronto a fare la guardia • Terzo Binario News

Simba, stupendo maremmano pronto a fare la guardia

Ott 1, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

SIMBA bellissimo maremmano di taglia grande è nato 17.4.2021 Non è un cane per tutti, necessita di  persona con esperienza che abbia conoscenza della tipologia della razza.

SIMBA sarebbe  un ottimo guardiano, reattivo con estranei.

SIMBA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it  www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

