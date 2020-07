Massimo Ranieri a Ladispoli il 27 agosto ma Grando non dice se a pagamento o no - Terzo Binario News

“Con grande piacere vi comunico che il prossimo 27 agosto Ladispoli avrà l’onore di ospitare uno dei più grandi interpreti della storia della musica italiana: Massimo Ranieri.

L’evento si svolgerà sull’area verde di Via Corrado Melone, che già in passato ha visto esibirsi artisti di fama nazionale e internazionale.

Per chi vorrà assistere al concerto sarà possibile acquistare i biglietti probabilmente a partire da domani. Vi farò avere notizie più dettagliate nelle prossime ore.

Perdere l’amore, Rose rosse, Se bruciasse la città, Erba di casa mia, Vent’anni…”

Alessandro Grando

Tuttavia non si capisce per quale motivo il sindaco non debba comunicare se lo spettacolo è a pagamento o meno, visto che per le misure anti-Covid esiste l’obbligo di prenotazione dei biglietti anche per gli eventi gratuiti. E se non fosse gratuito – aspetto peraltro più che legittimo – perché non comunicarlo subito? a.v.