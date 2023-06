Massimo Castagnari resta sulla panchina dell'Academy Ladispoli • Terzo Binario News

L’annuncio della presidentessa onoraria Sabrina Fioravanti che aggiunge: “Direzione tecnica con Alessandro Pratesi e quella sportiva con Marco Angelocore; entra un gruppo imprenditoriale”

“A Ladispoli la Presidentessa Sabrina Fioravanti prosegue la conduzione per il quarto anno consecutivo e, dopo la salvezza conquistata, decide di farlo al fianco di un forte gruppo imprenditoriale romano che opera sul territorio nazionale nei settori dell’ambiente e dell’ecologia, dell’energia e delle costruzioni.

La nuova struttura manageriale, costituita da imprenditori e professionisti, tutti con esperienze lodevoli nello sport e nel calcio vissuto anche nelle categorie superiori, verrà presentata nelle prossime settimane.

Intanto a seguito della riunione tenutasi nella serata di ieri, sono stati chiusi gli accordi per la direzione tecnica con Alessandro Pratesi, per la direzione sportiva con Marco Angelocore e per la guida tecnica con il mister Massimo Castagnari.

Con questo comunicato si intende pulire definitivamente il campo dalle voci che si sono susseguite nelle scorse settimane ed augurare un buon lavoro a tutto lo staff”.

Academy Ladispoli