Flavia servizi cerca un farmacista a tempo indeterminato • Terzo Binario News

Flavia Servizi S.r.l., in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 275 del 17/05/2023, rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria a scorrimento per l’assunzione di n.1 risorsa con qualifica di Farmacista Collaboratore a tempo pieno e indeterminato.

Il termine della presentazione della domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato A), è stato prorogato al 28 giugno 2023, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico.

https://www.comunediladispoli.it/avviso-pubblico-di-selezione-di-un-farmacista-collaboratore-a-tempo-pieno-indeterminato-la-domanda-entro-il-28-giugno/notizia