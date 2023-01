"Martedì ultimo appuntamento con 'In Biblioteca tra arte, stelle e storie' alla Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

“Martedì 10 gennaio la Biblioteca vi aspetta per l’ultimo appuntamento del progetto “In Biblioteca tra arte, stelle e storie“: i laboratori artistico-didattici per celebrare personaggi illustri di rilevanza nazionale.

In questa occasione festeggeremo i 100 anni dalla nascita di Mario Lodi con “Io come…MARIO LODI“: leggeremo insieme alcune sue brevi storie e poesie e realizzeremo un laboratorio di scrittura creativa finale.

L’incontro, prendendo ispirazione dal modo di operare del celebre scrittore che ha ideato molte delle sue storie proprio grazie agli incontri creativi con i suoi alunni, terminerà con la realizzazione di un lapbook partendo dal silent book di Iela Mari “L’albero”.

L’evento, realizzato da Mara Ciavarella e Monica Roberti dell’Associazione Aperta parentesi, è dedicato a bambini dagli 8 agli 11 anni, è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria ai contatti della Biblioteca”.

Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”