Veterani dello Sport, nasce la sezione di Ladispoli • Terzo Binario News

“A gennaio, in data da stabilirsi, si terrà la presentazione ufficiale della Sezione di Ladispoli dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, intitolata ad Antonio Chiappini, mai dimenticato Professore di Educazione Fisica di Ladispoli e vero ambasciatore dei valori sportivi.

Ma cos’è la UNVS?

Iniziamo con il dire che può contare su 7000 iscritti, ha ben 130 sezioni sul territorio nazionale, organizza oltre 400 manifestazioni all’anno a favore dello Sport e dei suoi valori ma anche 35 Campionai Nazionali a stagione.

È un’Associazione Benemerita dello Sport riconosciuta dal CONI e da Sport e Salute.

Lo scopo è la conservazione e la trasmissione degli altissimi valori sportivi ai più giovani, e a chiunque e a ogni livello, si occupi di Sport.

Premi quali “L’atleta dell’anno”, “Sport Civiltà” (premio internazionale) o “Le nozze d’oro e d’argento con lo Sport” sono solo alcuni dei prestigiosi riconoscimenti che le sezioni organizzano da anni.

Insomma, l’essenza dello Sport e dei suoi valori da diffondere e da tenere sempre presenti quale strada maestra.

La sezione di Ladispoli della UNVS, costituitasi ufficialmente il 13 ottobre 2022 e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale UNVS lo scorso 13 novembre, ha provveduto all’assegnazione dei ruoli direttivi, in un’atmosfera serena e corroborante, per i tanti progetti in via di preparazione.

Nominata Presidente della Sezione la Dott.ssa Annalisa Burattini, mentre la vice Presidente sarà l’Avv. Veronica Raimo.

Il Direttivo sarà composto da Alexandro Pistolesi, Francesco Ortu, Lorenzo Narduzzi e Marco Milani, quest’ultimo anche addetto stampa, mentre Claudio Aronica è stato nominato Revisore dei Conti.

Tutti i componenti il Direttivo e gli iscritti alla Sezione “Antonio Chiappini” metteranno a disposizione della cittadinanza, la grande esperienza nel proprio campo lavorativo e l’enorme bagaglio di cultura sportiva che ognuno ha maturato nelle discipline sportive, le più diverse, praticate sempre nel nome del fair play, dei più alti valori sportivi e nel rispetto di arbitri e avversari.

Esperienza quindi, voglia di fare, capacità organizzativa, competenza e competitività è quanto la Sezione UNVS di Ladispoli “Antonio Chiappini” metterà in campo affinché i valori sportivi possano essere diffusi sempre più nella società.

Iniziative di beneficenza, competizioni sportive, patrocini, eventi culturali e tanto altro costituiranno il programma delle attività della “Antonio Chiappini”, in via di definizione e che sarà reso noto quanto prima.

Intanto, domenica 18 dicembre la sezione ha partecipato con molti dei suoi iscritti all’evento “Corsa di Natale” organizzato dalla Podistica Alsium, mettendo a disposizione numerosi giocattoli e libri da donare ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

“Il nostro lavoro sarà sempre orientato a favore della Comunità, dei più deboli, dei bambini – ha dichiarato la Presidente Annalisa Burattini – perché lo Sport, grazie ai suoi valori, è sempre vincente”.

La Sezione di Ladispoli della UNVS, “Antonio Chiappini”, con la sua costituzione allieta questo periodo di festa e ci offre un segnale di impegno e serietà incoraggiante, una cosa buona destinata a crescere”.

Ufficio Stampa Sezione Ladispoli

“Antonio Chiappini”