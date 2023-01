Perdita d'acqua ormai storica in via Trieste 19 a Ladispoli • Terzo Binario News

Una perdita d’acqua divenuta ormai storica si trova in via Trieste all’altezza del civico 19.

Storica perché si è formato il vellutino visto il tempo che è passato mentre l’acqua andava perduta sulla strada così come segnalato da una lettrice.

“Anno nuovo vita vecchia! Questa perdita continua di acqua si trova in via Trieste altezza civico 19, appena passato l’angolo con via Odescalchi.

Non so dire di preciso da quanto tempo ma sicuramente da più di una settimana. Avrà segnalato qualcuno? Sarà la nuova gestione Acea?

La perdita d’acqua è continua come una piccola sorgente. Bah, che dire?….

Lettera firmata

