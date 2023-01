Martedì parte la raccolta porta a porta di vetro e metallo a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Il servizio di ritiro porta a porta del vetro e del metallo partirà martedì 17 gennaio presso le proprie abitazioni” annunciano il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati, invitando chi ancora non avesse ricevuto il mastello a rivolgersi all’ecosportello in Piazza Civitavecchia oppure alla Proloco di Santa Severa.

La raccolta seguirà in via sperimentale con un calendario suddiviso per zone e su cui sono indicate le vie interessate.

Il metallo e il vetro saranno ritirati un giorno ogni 2 settimane in inverno e nel periodo estivo un giorno a settimana.

“Con il nuovo servizio tutte le campane verdi ancora presenti sul territorio saranno definitivamente rimosse.

Il calendario, appena pubblicato, è consultabile online sul sito istituzionale del comune di Santa Marinella, nell’apposita sezione ‘Raccolta Rifiuti’. Si raccomanda la cittadinanza di rispettare il giorno di ritiro indicato”.

Il Sindaco Pietro Tidei