Martedì 16 appuntamento con "Donne&musica" al Liceo "Galilei" a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Donne&Musica” nuova iniziativa culturale del liceo “Galilei”.

La musica è donna: donne sono le Muse, donna Santa Cecilia, la protettrice dei musicisti e donna è l’arte dei suoni. Le donne sono attive da sempre nel campo della musica colta, hanno creato e interpretato, condividendo linguaggi e sistemi teorici con i “colleghi uomini”.

Eppure, i nomi delle compositrici femminili sono poco noti, anche perché è mancato il loro riconoscimento nella storiografia ufficiale. Anche l’esecuzione della musica di donne nei circuiti delle società concertistiche o nei teatri non è così consueta, tant’è che spesso la si sottolinea ancora come un evento: manca una conoscenza diffusa di questa realtà.

Eppure nel corso della storia, le donne hanno influito sulla musica attraverso la loro creatività e il loro contributo artistico come compositrici, performer, musiciste, cantanti e amanti della musica.

Malgrado la loro partecipazione sia stata limitata in molte epoche e culture, le donne hanno affrontato sfide e ostacoli per realizzare i loro sogni e raggiungere il successo come musiciste.

È importante parlare del ruolo delle donne nella musica per riconoscere e celebrare il loro contributo, e per incoraggiare ulteriori opportunità per le donne nel futuro. Questo può anche aiutare a promuovere la parità di genere nella società e a sfidare i preconcetti culturali che hanno influito negativamente sulla partecipazione e la rappresentazione delle donne nella musica.

A Liceo Galilei è ora possibile approfondire questa tematica grazie all’iniziativa “Donne&Musica”, ideata e curata dalla docente titolare della cattedra di Flauto Traverso e Coordinatrice del Dipartimento Musica Prof.ssa Lopriore.

Grazie all’impegno profuso dagli studenti del Liceo Musicale, guidati dal Prof. Avallone, titolare dell’insegnamento di Storia della Musica del Liceo, è stata infatti realizzata una ricerca storico-culturale che verrà illustrata con una mostra e attraverso un concerto con in programma tutti brani di autrici donne. Vi parteciperanno anche alcuni alunni dell’Indirizzo Musicale dell’I.C.

Civitavecchia 1e dell’I.C. Don Milani di Cerveteri.

Martedì 16 gennaio alle ore 16.30 vi aspettiamo presso l’Aula Magna del Liceo Galilei per sentire finalmente come suona la musica delle donne. Entrata libera fino alla concorrenza dei posti disponibili.