I pendolari di Civitavecchia ai politici: «No all'abolizione della Carta Tutto Treno» • Terzo Binario News

“In qualità di rappresentanti dei comitati pendolari di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa, ci troviamo di fronte a una situazione di estrema urgenza che richiede la vostra attenzione e il vostro intervento: la potenziale discontinuità dell’agevolazione della “Carta Tutto Treno” da parte della Regione Lazio tramite l’assessorato competente, attualmente in fase di trattativa con Trenitalia.

Cosa è la “Carta Tutto Treno”?

La “Carta Tutto Treno” è un’iniziativa della Regione Lazio che permette ai titolari di abbonamenti regionali Metrebus di utilizzare i treni intercity o Freccia Bianca, oltre ai treni regionali, su specifiche tratte, a un costo aggiuntivo ridotto. Questa carta offre ai pendolari maggiore flessibilità e comfort, decongestionando i treni regionali e migliorando l’esperienza complessiva di viaggio.

Contesto Attuale

Recentemente è emersa la notizia che la Regione Lazio sta considerando di rimodulare o addirittura abolire l’agevolazione della “Carta Tutto Treno” a causa di costi ritenuti eccessivi. Attualmente, la Regione contribuisce con un importo di 1,5M€ per questi abbonamenti, mentre il costo per il pendolare è relativamente più basso (circa 150 euro annui). Questo programma, tuttavia, ha un impatto notevole sulla vita quotidiana di circa 1.500 pendolari che lo utilizzano. L’ORT è intervenuto con la Regione ma c’è bisogno di sostegno di tutti per arrivare ad una soluzione sostenibile per tutti.

Impatti dell’Annullamento della Carta

L’annullamento o una significativa rimodulazione della “Carta Tutto Treno” avrebbe diverse conseguenze negative:

• Aumento dell’Affollamento sui Treni Regionali: Senza l’opzione di utilizzare i treni veloci, i pendolari sarebbero costretti a tornare ai più affollati treni regionali, peggiorando le condizioni di viaggio.

• Problema dei Croceristi

Il sovraffollamento dei treni regionali, aggravato dalla presenza di turisti delle crociere, in particolare a Civitavecchia, rende la “Carta Tutto Treno” uno strumento essenziale per i nostri pendolari. Senza questa carta, i nostri pendolari si troverebbero a fronteggiare condizioni di viaggio insostenibili, con un drastico peggioramento della loro qualità della vita.

• Impatto sulla Qualità della Vita dei Pendolari: La riduzione delle opzioni di viaggio e l’aumento del tempo di percorrenza influenzerebbero negativamente la vita quotidiana dei pendolari.

• Possibile Aumento del Traffico Stradale: Alcuni pendolari potrebbero optare per il viaggio in auto, aumentando il traffico e l’inquinamento.

Appello per un Sostegno Unanime

In questo contesto, chiediamo il vostro sostegno e intervento per garantire che la “Carta Tutto Treno” sia mantenuta o rimodulata in modo da preservarne i benefici essenziali. L’intervento dell’ORT con proposte è un passo importante, ma ora è necessaria l’azione congiunta e decisiva di tutti voi politici.

Vi invitiamo a considerare attentamente l’impatto di questa iniziativa sulla vita dei pendolari e sull’efficienza del nostro sistema di trasporto pubblico. Una soluzione equilibrata, che tiene conto dei costi ma anche dei numerosi benefici sociali e ambientali, è fondamentale per il benessere dei nostri cittadini e l’efficienza della nostra regione.

Azioni Richieste

• Sostegno alla Trattativa: Incoraggiamo un approccio collaborativo e costruttivo nelle trattative in corso tra la Regione e Trenitalia.

• Valutazione Equilibrata: Sollecitiamo una valutazione equilibrata che tenga conto dei benefici a lungo termine della “Carta Tutto Treno” per i pendolari, l’ambiente e l’efficienza complessiva del sistema di trasporto pubblico.

• Dialogo Aperto e Inclusivo: Chiediamo un dialogo aperto e inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate, inclusi i rappresentanti dei pendolari, per garantire che le decisioni prese riflettano al meglio gli interessi di tutti.

In conclusione, riteniamo che il mantenimento della “Carta Tutto Treno” rappresenti un vantaggio sia per gli utenti che per l’azienda che per l’Istituzione regionale stessa, nonché per la sostenibilità del nostro sistema di trasporto e per il benessere dei cittadini pendolari. Contiamo sul vostro impegno e supporto in questa questione cruciale.

Cordiali saluti,

Comitato Pendolari di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa