Truffava un’anziana donna di 80anni, Carabinieri arrestano 24enne di Ostia • Terzo Binario News

OSTIA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un uomo 24enne, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Questo arresto si aggiunge ai 10 già eseguiti dai Carabinieri di Roma negli ultimi mesi per contrastare questo odioso reato.

Nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma – Casal Palocco dopo aver notato un giovane uscire, con fare sospetto, dal portone di un condominio di via delle Baleari, hanno deciso di fermarlo per effettuare un controllo. Il giovane, in evidente stato di agitazione, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di vari gioielli in oro, all’interno di un sacchetto colorato, per i quali non ha saputo fornire una valida spiegazione ai militari.

A quel punto, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda ed eseguito ulteriori accertamenti, constatando che pochi minuti prima un’anziana, 80enne, del posto, era stata contattata da un fantomatico carabiniere il quale l’aveva informata che la figlia ed il genero avevano causato un grave incidente stradale. È seguita quindi la chiamata di un sedicente avvocato il quale ha informato la signora che, per non lasciare i propri familiari in carcere, occorreva consegnare, a titolo di cauzione, la somma di 8.000 euro oppure l’oro che aveva in casa. Il 24enne ha quindi raggiunto l’abitazione dell’anziana, spacciandosi per l’assistente del legale e facendosi consegnare tutti i gioielli per evitare conseguenze penali alla figlia ed al genero. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno subito bloccato il ragazzo, ha permesso di ricostruire la vicenda, recuperare l’intera refurtiva – poi riconsegnata all’anziana – e quindi arrestare il giovane, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

L’Arma dei Carabinieri invita la cittadinanza a seguire e diffondere, anche in famiglia, i consigli per tutelarsi da truffe e raggiri, visitando la pagina web https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe/truffe-agli-anziani e informandosi sulle principali tecniche messe in atto.

Inoltre, il Comando Provinciale Carabinieri di Roma, a tutela delle fasce deboli, promuove incontri formativi ed informativi tra Carabinieri, anziani e familiari, finalizzati a sensibilizzare la popolazione sul sempre più diffuso fenomeno criminale delle truffe, attraverso consigli, accorgimenti e indicazioni per prevenirle.