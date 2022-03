Marina di San Nicola pulita dai ragazzi della scuola media per sordi Fabriani-Magarotto - Terzo Binario News

Gli alunni di terza media della Scuola Media per Sordi Fabriani-Magarotto sono stati protagonisti di un’attività di pulizia in un piccolo tratto del litorale di Marina di San Nicola.

Gli alunni e il personale docente e non docente della scuola sono molto sensibili alla tematica ambientale, quindi l’iniziativa ha trovato un immediato consenso presso le famiglie anche perché i ragazzi sono particolarmente affezionati a questa parte del territorio.

I responsabili dell’Ufficio Gestione dì rifiuti del Comune di Ladispoli hanno prestato una pronta collaborazione fornendo i sacchi per la raccolta dei rifiuti e provvedendo al loro ritiro e l’associazione di volontari della GATC ha arricchito la giornata fornendo informazioni sui resti della Villa di Pompeo Magno che impreziosisce questa parte di spiaggia.

I ragazzi con lavoro certosino hanno raccolto cannucce, bastoncini per l’igiene delle orecchie , tappi e pezzi di plastica e di polistirolo che malgrado le piccole dimensione sono pericolosissimi una volta giunti in mare. La raccolta manuale è risultata una lotta ad armi impari di fronte all’enorme quantità di pezzetti di plastica dispersi sulla spiaggia, ciononostante i ragazzi non si sono sottratti alla sfida e hanno dato il loro piccolo contributo .