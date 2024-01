Marietta Tidei candidata sindaca a Civitavecchia? «Vedremo» • Terzo Binario News

Neanche troppa convinzione nella risposta alla voce insistente che circola in città «anche se sono lusingata dell’invito, per le Europee invece è una possibilità»

Incontro sull’Europa con sguardo sulle elezioni di Bruxelles e di Civitavecchia.

Ne ha parlato Marietta Tidei al Padel Village di Civitavecchia. Con lei i fedelissimi locali di Italia Viva oltre a rappresentanti del partito romani e regionali come Raffaella Paita, Luciano Nobili oltre alla consigliera capitolina Francesca Leoncini.

Domanda scontata su una voce che in città circola da giorni, che la vorrebbe candidata sindaca peril centrosinistra alle Comunali. Sebbene manchino appena sei mesi alle urne, al momento nessuno si è fatto avanti mentre il nome della Tidei ha iniziato a circolare con insistenza.

«Non so, vedremo – ha detto, ma senza troppa convinzione – fermo restando che sono lusingata del fatto che mi sia stato chiesto. Diverso per le Europee, dove un mio inserimento in lista è possibile».

Nella serata, la Tidei ha parlato di “partito da riorganizzare, in virtù di un centrodestra forte e un momento generale difficile. Mancano 5 mesi alle Europee con Bruxelles che ha dato molto all’Italia. In città le imprese sono preoccupate per l’uscita dal carbone e per questo, alle elezioni comunali della primavera invito a candidarsi.

Ho detto anche al PD che si deve giocare per vincere, con un Pincio governato 5 anni con immobilismo dannoso. Per questo è importante rilanciare il Forum degli Amministratori Locali. Non sono contraria alle alleanze, anche in ambito locale ma è necessario parlare non solo alla politica ma anche all’associazionismo e al mondo delle imprese” ha concluso Marietta Tidei.