"Mare Fuori" torna a Fiumicino: il cast incontra il pubblico • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 18 maggio alle ore 16:00 a Parco Da Vinci

Continua con eventi di grande rilevanza nazionale la bella stagione al Parco Da Vinci di Fiumicino, che si dimostra sempre più attento alle esigenze del pubblico. Sabato 18 maggio dalle ore 16, infatti, gli appassionati di Mare fuori potranno incontrare – per il secondo anno consecutivo – alcuni dei loro beniamini in un Meet&Great gratuito che si svolgerà nella parte più “storica” del Parco.

Quest’anno saranno Alessandro Orrei (Mimmo), Enrico Tijani (Dobermann) e Luca Varone (Angelo) i protagonisti della tappa di un tour di grande successo. Del resto è la stessa serie ad aver registrato – con la quarta e ultima stagione – numeri da capogiro, diventando in Italia il titolo più visto di sempre nelle prime 24h su una piattaforma digitale. Non solo, la Stagione 4 ha più che raddoppiato il suo stesso record di streaming e iscrizioni a RaiPlay, totalizzando nelle prime due ore di pubblicazione oltre un milione di visualizzazioni, aumentate in modo esponenziale nel corso della giornata.

La popolarità della serie risiede nella capacità di rivolgersi ai giovani in modo semplice e trasversale, con un linguaggio fruibile su diversi canali che parlano a pubblici differenti, uniti dall’idea che il carcere possa essere un luogo di speranza e dare una seconda occasione a ragazzi considerati “persi”. Tra gli effetti di Mare fuori c’è anche la creazione di una vera generazione di nuovi talenti, molti di loro esordienti assoluti, guidati in maniera straordinaria dal regista Ivan Silvestrini con uno spirito positivo di gioco e divertimento, ma con i piedi sempre per terra.

Nell’attesa della nuova serie, Mare fuori sta girando l’Italia e il Parco da Vinci non poteva perdere l’occasione di ospitare alcuni dei suoi protagonisti nei suoi grandi spazi, dando così l’opportunità al pubblico, giovanile soprattutto, di incontrare coloro che hanno reso una creazione televisiva un fenomeno cult per eccellenza. L’appuntamento è dunque per sabato 18 maggio dalle ore 16. Per accedere al palco è necessario scaricare online il pass gratuito disponibile sul sito del Parco Da Vinci: parcocommercialedavinci.com