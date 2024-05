"No guardie, no giornalisti": le immagini del centro sociale sgomberato • Terzo Binario News

“Torre Maura libera. Lo Stato c’è, lo Stato vince. Sempre”. Questo il messaggio, sui propri canali social, del presidente del Municipio VI, Nicola Franco, che in un video commenta il blitz di questa mattina, che ha portato allo sgombero del centro sociale “Torre Maura occupata” di via delle Averle. Il minisindaco ha poi pubblicato un video, con le immagini del blitz di stamani. Tra le scritte “no guardie, no giornalisti”.

“Dopo 32 anni di occupazione stamattina alle 6, finalmente, sono stati riconsegnati al Municipio Roma VI delle Torri I locali di Via delle Averle occupati per farne un Centro sociale di anarchici. Una vittoria dello Stato e di tutti i cittadini onesti delle Torri”.

“Ora a breve partiranno i lavori di riqualificazione per far diventare questa struttura la ” asa della Salute ” con ambulatori medici, un consultorio familiare e ambulatorio pediatrico. Il Municipio VI recupera così i servizi socio-assistenziali persi dal 2021. Promessa mantenuta”.