‘Mare calmo, isolati misteri’: romanzo d’esordio di Simona Soldano - Terzo Binario News

Il libro ha vinto il premio ‘IoScrittore2018’ e il ‘Vanity Fair’: la storia di una donna che prova a isolarsi ma si trasforma in investigatrice

di Michela Nunnari

L’11 giugno scorso, edito da Garzanti, è stato pubblicato il primo romanzo di narrativa di Simona Soldano: ‘Mare calmo, isolati misteri’. Il romanzo è vincitore di ‘IoScrittore2018’ e del premio Vanity Fair. La protagonista, Martina è una donna che stanca dei cliché mondani scappa dalla metropoli per rifugiarsi a vivere, seconde lei, per sempre, in un faro su un’isola, fantasiosa, dell’arcipelago toscano.

Martina, che si definisce misantropa, sull’incantevole e isolata isola però non trova lo spazio sperato per allontanarsi, come vorrebbe, dai suoi simili; incontri e circostanze contingenti la porteranno ad essere sempre in contatto con gli altri e a vivere esperienze sopra le righe trasformandosi così in un investigatore.

Un romanzo scritto da una penna sottile ma pungente che oltre a regalare leggerezza al lettore riesce sempre a catturare la sua attenzione coinvolgendolo attraverso i particolari e portandolo con descrizioni, sia del paesaggio sia dei personaggi, nel luogo narrato. Accende le emozioni e leggendo si ha la sensazione di guardare un film.