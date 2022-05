Marco Vannini ricordato da Ambra al Concertone del Primo Maggio - Terzo Binario News

Al Concertone del Primo Maggio Ambra è stato ricordato Marco Vannini.

Infatti Ambra Angiolini, che conduce l’evento, ha parlato delle vittime innocenti

La seconda parte del Concertone del Primo Maggio si è aperta con una riflessione sul deporre le armi e sulle tante guerre che affrontiamo tutti i giorni.

«La guerra è anche chi spara a Manuel Bortuzzo in una tranquilla sera romana all’Axa, è le donne accoltellate, sfregiate, uccise da mariti-compagni-fidanzati, è Marco Vannini, ucciso da quattro persone che hanno anteposto la loro salvezza alla sua vita – ricorda la presentatrice con la voce che si incrina per l’emozione – e tutti noi dobbiamo metterci al lavoro per la pace. Siamo tutti responsabili».