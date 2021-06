Marciapiede a Ladispoli impraticabile per cartelli, illuminazione e fioriere - Terzo Binario News

Un cartello stradale e le fioriere. Arredi urbani necessari sui marciapiede finché non ostruiscono il passaggio per chi ha difficoltà di deambulazione come le persone anziane oppure un genitore con passeggino.

“Ma se deve passare qualcuno in carrozzina o con un passeggino scrive il cittadino che ha scattato la foto – deve per forza farlo scendendo per strada ? Non è l’ unico punto in cui si verifica questa situazione.

Si continuano ad avere gli stessi problemi che si avevano gli anni passati. Lo vogliamo far lasciare almeno un metro di larghezza su tutti i marciapiedi ? Non è solo questo punto di Ladispoli, ma ce ne sono molti altri. Questo è stato solo preso come esempio !”.

Sicuramente è necessario trovare la quadra fra il decoro urbano con le fioriere, le indicazioni stradali e l’illuminazione, e la funzione che ricoprono i marciapiedi ovvero garantire il passaggio die pedoni in sicurezza. E su questo aspetto si denota la carenza.