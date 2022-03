Maratona, 600 agenti di Roma Capitale impegnati lungo il percorso - Terzo Binario News

Sono circa 600 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale messi in campo, già da questa notte, per garantire il regolare svolgimento della Maratona di Roma, giunta alla 27esima edizione.

Scorta agli atleti

Le pattuglie sono tuttora impegnate lungo i 42 km di percorso, per le necessarie chiusure e per l’attività di controllo lungo il tracciato, al fine di garantire la sicurezza stradale e assistenza ai cittadini. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno i motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno dato avvio alla gara, scortando i partecipanti fino al traguardo.

La vigilanza proseguirà nelle prossime ore per consentire il ripristino della regolare viabilità al termine dell’evento.