Manziana piange la scomparsa della Consigliera comunale Margherita Cimnaghi • Terzo Binario News

Annunciamo con profonda tristezza, la prematura scomparsa di Margherita Cimnaghi, nostra consigliera comunale e amica.

Una persona dall’animo buono, ottimista, altruista, sempre disponibile per aiutare il prossimo e un faro di speranza per chiunque si trovasse in difficoltà, offrendo un sorriso e una parola gentile anche nelle situazioni più complicate.

Si è sempre fatta carico dei più deboli, degli “invisibili”, dimostrando la sua spiccata attitudine ai temi del sociale, sempre vicini alla nostra comunità.

Ha insegnato a tutti il vero significato della generosità e dell’empatia, accogliendo ogni sofferenza e bisogno altrui. Come consigliera comunale, ha lavorato instancabilmente per rappresentare gli interessi dei cittadini più vulnerabili con azioni concrete e tangibili.

La sua capacità di ascolto ha offerto un sostegno amorevole a coloro che ne avevano bisogno.

Margherita, la tua bontà e la tua gentilezza hanno migliorato Manziana. Lasci un vuoto incolmabile nei nostri cuori, ma il tuo esempio vivrà per sempre e continuerà a ispirare tutti noi a fare la differenza.

Ciao Margherita

Lo scrive sul proprio profilo Facebook la pagina istituzionale del Comune di Manziana