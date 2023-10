Luce a Cavallo: “Allusioni del sindaco Grando nei nostri confronti gravi, valutiamo ipotesi di adire alle vie legali” • Terzo Binario News

Il Circolo del Cinema Luce a Cavallo risponde al Sindaco di Ladispoli: “Nostre rendicontazioni sempre precise e lineari”

Pubblichiamo la nota a firma del nostro editore, relativamente gli accadimenti del Consiglio comunale di Ladispoli del mercoledì u.s.

“Apprendiamo con stupore che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Ladispoli, all’interno del quale si dibattevano importanti temi per la città, il Sindaco Alessandro Grando ha più volte nominato, in maniera totalmente inopportuna la nostra associazione, facendo gravissime allusioni su eventuali mendaci rendicontazioni degli eventi organizzati dal Circolo del Cinema Luce a Cavallo in questi anni. Non è la prima volta che ciò avviene.

Dichiarazioni non consone alla figura del Sindaco, che dovrebbe preoccuparsi di rispondere alle legittime domande dei Consiglieri comunali di opposizione che chiedevano chiarimenti in merito alle rendicontazioni di altre associazioni finanziate lautamente dal Comune di Ladispoli. È ancora più sorprendente che il sindaco Grando, apparentemente ossessionato dagli eventi da noi organizzati, ci nomini di continuo visto che la nostra associazione nel corso del suo mandato non ha mai organizzato eventi nel Comune di Ladispoli, né mai chiesto contributi.

Luce a Cavallo, lo precisiamo per chi, come in Sindaco Grando non lo sapesse, ha ideato e organizzato il format “Etruria Eco Festival” fin dalla prima edizione (nel lontano 2007). Il Circolo ha la proprietà intellettuale del format, del marchio e del nome, debitamente registrato agli albori della manifestazione. Il Festival, che per ben due anni ha fatto tappa anche nella città di Ladispoli (ci teniamo a ribadirlo: quando non era sindaco Grando), ha ricevuto in questi anni patrocini da tutti gli enti: Comuni, Provincia di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e ha vinto il prestigioso premio “Miglior Festival d’Italia” assegnato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Oltre ad Etruria Eco Festival, siamo organizzatori anche di tantissime altre rassegne culturali e, per ognuna di esse, come prevede la norma, presentiamo dettagliate e puntuali rendicontazioni agli enti preposti. Proprio come è accaduto per la passata edizione dell’Etruria Eco Festival, che evidentemente il sindaco Grando ha osservato con estrema attenzione.

Chiaramente, a seguito delle ripetute espressioni provocatorie e tendenti a voler minare la credibilità e il buon nome della nostra associazione, che opera nel territorio dal 2003, abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare se ci siano o meno gli estremi per adire alle vie legali”.