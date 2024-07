Maltratta l'anziano padre, entra il casa dal balcone nonostante il divieto di avvicinamento • Terzo Binario News

Un 36enne si è nascosto nell’armadio, a Dragona; arrestato dai carabinieri

Ha scavalcato il muro di cinta, si è introdotto in casa dal balcone e ha provato a nascondersi nell’armadio. I carabinieri della Stazione Roma Vitinia hanno arrestato un 36enne romano, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari e al divieto di dimora nel Comune di Roma per precedenti reati, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre 72enne.

L’uomo è stato bloccato e portato in caserma. L’arresto è stato convalidato e, dopo la richiesta di aggravamento della misura, visti i pregressi e le reiterate violazioni accertate, il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che dispone per l’uomo la custodia cautelare in carcere.