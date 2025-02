Maltempo, è allerta meteo su Civitavecchia • Terzo Binario News

Il sindaco Piendibene: “Situazione di rischio elevato, contatto costante con la Prociv”

Il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, informa la cittadinanza che è stata diramata un’allerta meteo per le prossime ore.

Si tratta di una situazione di elevato rischio, con possibili criticità per la sicurezza della popolazione e del territorio. Per questo motivo, si invita la cittadinanza alla massima prudenza e all’adozione di tutte le precauzioni necessarie per prevenire situazioni di pericolo.

L’Amministrazione comunale è in costante contatto con la Protezione Civile e le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e garantire aggiornamenti tempestivi. Si raccomanda di seguire solo le comunicazioni ufficiali e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

In via precauzionale, potrebbero essere disposte limitazioni alla viabilità e ulteriori misure di protezione civile. Ogni provvedimento sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune.

Si raccomanda di non intasare i numeri di emergenza se non per situazioni di effettiva necessità e di segnalare eventuali criticità alla Protezione Civile o alla Polizia Locale.