Aurelia allagata a Santa Marinella, la situazione • Terzo Binario News

Ancora una volta l’Aurelia si è allagata al km 66 proprio al confine nord di Santa Marinella con Civitavecchia, nei pressi dell’uscita Civitavecchia Sud della A12.

L’acqua ha sommerso la carreggiata impedendo il traffico. Un disagio enorme per chi stava andando al lavoro e a scuola, visto che pure un bus Cotral si è fermato facendo scendere i passeggeri.

Code lungo tutta la consolare e nella Perla, in zona Maiorca, anche tombini saltati che non riuscivano più a contenere la massa d’acqua arrivata.

Dal Comune santamarinellese fanno sapere che “la pioggia caduta intensamente da questa notte sta provocando diversi allagamenti sulle vie principali della città. I mezzi e gli uomini della Protezione Civile e del Comune sono a lavoro per ripristinare la circolazione e intervenire nelle zone più colpite.

Evitare la via Aurelia altezza Dem, preferire l’autostrada per raggiungere Civitavecchia. Evitare Via 4 novembre, preferite la via Aurelia o via delle Colonie. Tra poco altri aggiornamenti.

Si raccomanda prudenza”.

Nella foto l’intervento dei Carabinieri di Civitavecchia, questa mattina, intorno alle 7:45, a Santa Marinella, lungo la consolare problematiche di viabilità legate all’improvvisa perturbazione che ha interessato il litorale nord romano. La strada è momentaneamente interdetta al traffico.

La nota di Anas: “Sulla SS1 “Aurelia” è chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 66,700, in località Santa Marinella, nella città metropolitana di Roma, a causa di un allagamento.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

Problemi anche sulla A12 al km 45 con la Polizia Stradale e mezzi di pulizia per le cunette a far rallentare le auto di passaggio.