Incidente Largo Monterotodomo: autobus investe bambino, il minore in ospedale con eliambulanza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente all’altezza di Largo Monterodomo. Per cause in corso di accertamento un autobus ha investito un bambino italiano (nato nel 2011), che è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza al Bambino Gesù. L’episodio è avvenuto alle 17,40 di mercoledì 23 settembre.

L’autista del mezzo – un 53enne – è stato accompagnato per gli accertamenti di rito al Policlinico di Tor Vergata.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.