Male Santa Marinella e Tolfa, entrambe sconfitte in trasferta nell'infrasettimanale di Promozione • Terzo Binario News

Mercoledì nero per le formazioni di Promozione del comprensorio: il Santa Marinella precipita a Viterbo contro il Pianoscarano e, pur rimanendo terzo, rischia la posizione play-off per via del turno di riposo di domenica.

Il Tolfa è caduto 1-0 a Pomezia contro l’Indomita, compagine che sta cercando disperatamente di accorciare le distanze dalla dodicesima altrimenti non disputerà neanche il play-out.

Nella 14esima di ritorno del girone A di promozione giocata in infrasettimanale il Santa Marinella sapeva di dover affrontare un turno insidioso nel campo di terra alla periferia di Viterbo anche perché il Pianoscarano voleva vendicare il 6-1 dello stadio Fronti all’andata. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa con la realizzazione di Daniele Marini dopo appena dieci minuti di gioco.

La formazione di Daniele Fracassa raggiunge il pari grazie a Francesco Brutti su calcio di rigore all’ottavo della ripresa ma il crollo è rimandato solo di tre minuti visto che all’11’ Simone Pesci raddoppia per i viterbesi, Al 20′ arriva il centro di Valerio Cesarini che porta a tre le reti e poco dopo Ayoub Zhar mette la firma sul 4-1 definitivo. E proprio questi ultimi sono i giocatori che il tecnico rossoblù temeva maggiormente. Questo il commento dello stesso Daniele Fracassa. «È stata una brutta partita – ammette l’allenatore santamarinellese – perché potevamo sfruttare i risultati negativi delle dirette concorrenti. Avevamo ripreso la gara con il calcio di rigore di Brutti ma sicuramente l’infortunio di capitan Alessio Gallitano a fine primo tempo ha stravolto la linea difensiva. Il Pianoscarano ha disputato un buon secondo tempo, sono stati sempre in partita. Da parte nostra, non dobbiamo demoralizzarci perché ci sono ancora quattro gare da giocare e possiamo ancora mantenere il posto nei play-off, Affinché ciò sia però possibile, bisogna cambiare l’atteggiamento, che a Viterbo non mi è piaciuto, L’approccio alla gara è stato troppo leggero rispetto alle ultime due uscite. La sosta non ci ha fatto bene e questo non deve essere un alibi ma un punto di riflessione».

Sul fronte collinare il clima non è diverso. La rete del vantaggio è stata messa a segno da Ilario Farroni che anticipa il portiere biancorosso Gianmarco De Clementi con una spizzata di testa. Tanto basta per una sconfitta pesante che cade addosso agli uomini di Roberto Macaluso. Pesante perché si vede allontanarsi la posizione play-off perché l’Ostiantica quarto è salito a +5 mentre i santamarinellesi sono a +6.

Domenica, come accennato, il Santa Marinella riposa mentre il Tolfa ospita il Borgo Palidoro dell’ex tecnico collinare Paolo Caputo.