Nuovo semaforo sull'Aurelia a Santa Marinella all'incrocio con via Buonarroti • Terzo Binario News

Nuove misure per la sicurezza stradale e per la viabilità sulle strade cittadine. La Giunta Comunale ha approvato l’installazione di un impianto semaforico nel tratto della Via Aurelia, all’incrocio con via Buonarroti.

“La sicurezza dei pedoni e della circolazione in generale impone l’adozione di misure specifiche, soprattutto nei tratti caratterizzati da intersezioni e accessi a vie residenziali, dove purtroppo sono frequenti comportamenti imprudenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone”, afferma il sindaco Pietro Tidei.

Nello specifico, verrà posizionato un nuovo impianto semaforico comprensivo degli ultimi standards stradali di sicurezza, dotati cioè di sistema di countdown e di ausili per persone con difficoltà sensoriali.

Il conto alla rovescia renderà possibile conoscere sia il tempo residuo dell’attesa in caso di rosso, sia il tempo utile per l’attraversamento. Il semaforo resterà acceso sul verde sulla statale Aurelia e in caso di auto provenienti da via Buonarroti un sensore segnalerà la presenza facendo scattare il rosso sulla statale e il verde sull’intersezione. Un pulsante a chiamata renderà più sicuro l’attraversamento dei pedoni.

Secondo l’assessore alla viabilità Andrea Amanati “il potenziamento del sistema di controllo semaforico è fondamentale per contrastare comportamenti pericolosi. Ogni intervento che viene adottato può risultare vano se però ad esso non corrisponde il rispetto delle norme del Codice della Strada e senso di responsabilità”, ha riferito Amanati.

Nei giorni scorsi, gli interventi messi in atto dall’Amministrazione Comunale hanno riguardato l’installazione dei Pedoni Smart in alcuni tratti della statale ritenuti particolarmente critici. Altro intervento riguarda la sostituzione del semaforo a Santa Severa sulla via Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Tirreno, dove, entro la fine della prossima settimana, verrà installato e attivato un impianto moderno con countdown e segnalazione sensoriale.

“L’obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza sulle nostre strade, cercando di rendere le intersezioni più sicure e riducendo il rischio di incidenti”, ha concluso il sindaco Tidei.