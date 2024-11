Malamovida: oltre 600 illeciti stradali, assembramenti molesti e sanzioni ai negozi • Terzo Binario News

Nella mattina eseguite già più di mille verifiche della Municipale di Roma Capitale per la domenica ecologica, 145 gli illeciti rilevati

Sono circa 600 gli illeciti contestati per comportamenti scorretti alla guida , dei quali oltre 200 per superamento dei limiti di velocità. In nove casi è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Questo il bilancio del sabato notte di controlli sulla sicurezza stradale eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Una cinquantina invece le violazioni contestate per varie irregolarità amministrative riscontrate presso locali pubblici e attività commerciali tra cui: trattazione irregolare di rifiuti, musica alta, schiamazzi, carenze igienico sanitarie , con relative segnalazioni alla Asl, come nel caso di due attività di ristorazione in zona Termini , alle quali sono stati elevati verbali per un totale di 15mila euro. Diversi i minimarket sanzionati, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito, soprattutto nel VII Municipio.

Verifiche capillari in tutte le zone della movida, con particolare attenzione a Trastevere, dove già a partire dalla tarda serata di ieri ci sono stati numerosi interventi delle pattuglie per assembramenti di persone che arrecavano disturbo alla quiete pubblica o con atteggiamenti molesti, come in via della Paglia e in piazza di Santa Maria in Trastevere. Qui una pattuglia, unitamente al personale della Polizia di Stato, ha fermato un ragazzo , sedicenne, sorpreso in forte stato di agitazione e ubriachezza, poi riconosciuto da un turista quale presunto responsabile di avergli sferrato un pugno in pieno viso. Avvisati i genitori del minore, è stato contestato loro il verbale per ubriachezza molesta, con relativo ordine di allontanamento per il figlio. Nei suoi confronti scattata anche la denuncia per aggressione.

Nel corso dei controlli presso le attività ricettive, gli agenti hanno scovato un affittacamere irregolare in zona Pantheon, sul quale sono state avviate ulteriori verifiche. Al momento la cifra delle sanzioni per gli abusi rilevati ammonta intorno ai 6mila euro, ma gli accertamenti sono tuttora in corso.

Nel quartiere San Lorenzo, oltre ai consueti controlli per contrastare la vendita, somministrazione e consumo irregolare di alcolici, numerose le verifiche per il rispetto del codice della strada , con più di 200 verbali redatti. Nella medesima zona è stato eseguito anche un intervento di ripristino del decoro , con rimozione di rifiuti e giacigli vari su strada, grazie all’intervento di personale e mezzi Ama.

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 129 del 8 novembre 2024, inerente le limitazioni al traffico legate alla domenica ecologica, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza sul territorio: nel corso della mattinata, nella fascia oraria prevista 7.30-12.30, sono state 1144 le verifiche eseguite dalle pattuglie, con 145 violazioni rilevate.