"Il canile va in città", un successo la sfilata dei quattrozampe da adottare a parco Schuster • Terzo Binario News

“Sono contenta del grande successo e della grande partecipazione alla nostra iniziativa di oggi. Del resto, non avevamo dubbi perché, quando presenti dei cani che trascorrono la loro vita chiusi in gabbia non puoi che avere una risposta di affetto e amore”.

Così Patrizia Prestipino, Garante degli animali di Roma Capitale, a margine della manifestazione ‘Il canile va in città’ – la sfilata dei cani dei canili di Roma, presentati al pubblico in cerca di una adozione – che si è tenuta oggi al Parco Schuster nell’VIII Municipio.

“La bella notizia è che molti cittadini si sono avvicinati per le adozioni, cinque cani sono stati prenotati per l’adozione e abbiamo effettuato 35 microchippature gratuite. Ma la cosa davvero è importante è stata la presenza di centinaia di romane e di romani che hanno applaudito questi cani che sfilavano sul red carpet come delle vere star”.

“Adesso speriamo che inizino delle adozioni responsabili, questo è il nostro scopo. Intanto, come promesso e stiamo facendo, ‘Il canile va in città’ verrà ripetuto a cadenze regolari e sicuramente il prossimo si svolgerà prima di Natale, sperando che tanti cani trovino una famiglia, ma vanno bene anche un single o una single. Perché non è mai né troppo presto, né troppo tardi per aprire il proprio cuore alla meravigliosa esperienza che è quella dell’adozione di un animale”.