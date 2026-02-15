Malamovida Capitale, 600 controlli della Municipale • Terzo Binario News

Oltre 600 le verifiche eseguite in questo fine settimana nei locali pubblici e attività commerciali da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, a partire dalle aree più frequentate della movida cittadina.

Sigilli scattati per un pubblico esercizio in zona Ostiense, in quanto, dopo essere stato sanzionato in precedenza per assembramenti e musica a porte aperte, non ha ottemperato alla disposizione di sospensione dell’attività disposta dal Municipio.

In zona Portuense gli agenti hanno invece trovato oltre 200 giovani intenti a ballare in un bar trasformato abusivamente in una discoteca, il cui gestore è stato pertanto denunciato.

Nell’ambito dei controlli interforze, svolti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, perseguito il responsabile di un’associazione culturale in zona Esquilino, per attività di pubblico spettacolo non autorizzato. Oltre alla denuncia sono state elevate sanzioni per somministrazione abusiva e irregolarità nella trattazione dei rifiuti.

Denuncia scattata anche per il gestore di uno dei locali della movida in pieno Centro, all’interno del quale sono state rilevate più persone rispetto al consentito.

A Trastevere, durante le verifiche svolte congiuntamente da Polizia Locale e Carabinieri, diverse le irregolarità riscontrate: tra le principali, inquinamento acustico, insegne e installazioni luminose abusive, diffusione di musica a porte aperte e mancata raccolta differenziata.

Controlli anche in altri quartieri da nord a sud della Capitale con circa 200 illeciti registrati, per inosservanza delle normative igienico-sanitarie e a tutela del consumatore, per occupazioni di suolo pubblico non a norma, per la vendita, somministrazione e consumo irregolare di alcolici, nonché per fenomeni di disturbo della quiete pubblica e diffusione di musica senza autorizzazione. Una decina i minimarket perseguiti perché trovati aperti oltre l’orario consentito.

Circa 2.000 invece le violazioni per mancato rispetto del Codice della Strada, per comportamenti scorretti alla guida e per soste irregolari e ad intralcio o pericolo alla circolazione: più di dieci le patenti ritirare per guida in stato di ebbrezza.