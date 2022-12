Maialini da compagnia cercano casa disperatamente • Terzo Binario News

Meravigliosi maialetti cercano urgentemente casa…preferibilmente Toscana ed Emilia Romagna ma possono raggiungere altre regioni e destinazioni.. la ricerca è di una casa etica… i maialetti saranno tutti animali d’affezione… mix large ma notevolmente più piccini. Maschi castrati e femmine

Vvi preghiamo di aiutarci a trovar loro casa non sappiamo più a quali porte bussare.. Chi avrebbe dovuto adottarli per tempo, si è tirato indietro…e lo stallo non può più continuare… 3485658131 Ylenia .. chiamateci con urgenza per un’adozione etica.

Sono bravissimi, intelligenti e veri amici… Grazie di cuore