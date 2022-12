Raccolta fondi del Rotary Cerveteri Ladispoli • Terzo Binario News

Nel rispetto della tradizione, anche in occasione del Natale 2022, il club Rotary Cerveteri Ladispoli ha organizzato una raccolta di fondi da destinare a iniziative a favore di 150 famiglie del territorio.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali che in collaborazione con la protezione civile di Cerveteri e Ladispoli hanno provveduto a individuare i destinatari e distribuire pacchi di generi alimentari di prima necessità finanziati con una raccolta di fondi mediante la vendita di biglietti di oltre mille biglietti di una lotteria.

L’estrazione dei numeri vincenti è avvenuta ieri sera nel corso del saluto natalizio, inaugurato dal presidente Federico Paris, che si è tenuto a Villa dei desideri, a cui hanno partecipato numerosi soci e ospiti, nonché il presidente del Club di Viterbo e un rappresentante del Club di Civitavecchia e il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti per lo scambio di auguri e per la condivisione dell’impegno in direzione del sostegno dell’integrazione sociale.

All’evento hanno partecipato due comici locali Valentino Spadoni ed Elia Paniccia che hanno allietato la serata.

L’iniziativa conclude un ciclo di attività che già nella settimana scorsa ha visto la delegazione Rotary impegnata nella consegna dei doni insieme ai sindaci delle città di Cerveteri e Ladispoli, insieme ai coordinatori della protezione civile, Renato Bisegni e Roberto De Luca.

L’iniziativa rientra nella “attività di service” che rispecchia i valori del Rotary internazionale che vede il club locale attivo sul territorio per l’affermazione dei principi sviluppo dei rapporti interpersonali, l’affermazione dei principi morali e l’affermazione della coesione sociale, intesa come condizione fondamentale per la creazione d sistemi di pacifica convivenza.

Riportiamo di seguito l’elenco dei numeri estratti e dei premi corrispondenti:

Primo premio 0055 – smart tv da 65 pollici

Secondo premio 0722 – buono acquisto presso l’Ottica Grilli

Terzo premio 0553 – buono acquisto presso il negozio “per lui e per lei”

Quarto premio 0266 – cassa di vino dell’enoteca Taberna Leandra

Quinto premio 0420 – Prosciutto crudo salumeria del mercato