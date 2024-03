Mafalda Franceschini di Fiumicino compie 100 anni • Terzo Binario News

11 marzo 20 – Ricorre oggi il centenario della Signora Mafalda Franceschini e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini , come già accaduto per gli altri tre cittadini di Fiumicino che nel 2024 hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni, ha consegnato alla “festeggiata” una targa decorativa come omaggio da parte della città di Fiumicino a chi, con la sua lunga storia, ha testimoniato la vita nel nostro territorio.

“Ringrazio la famiglia della Sign.ra Franceschini per l’accoglienza riservataci nella loro casa. E’ stato un’onore per me poter celebrare con loro questo giorno così speciale.” ha commentato il Presidente del Consiglio.