Proseguono spediti i lavori alla Stazione ferroviaria di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Come previsto dal programma e come ci hanno assicurato nell’ultimo incontro che abbiamo avuto con i responsabili della RFI, la società del gruppo Ferrovie dello Stato, e dalla GEMA S.r.l., l’impresa che si occupa dei lavori, si sta procedendo con gli interventi che entro dicembre consegneranno alla nostra città una nuova ed efficiente stazione.

Nei giorni scorsi è stata rimossa la tettoia fatiscente che era riservata a biciclette e ciclomotori, per consentire le operazioni di creazione della nuova via di accesso e la sistemazione della piazza antistante.

Seguiamo attentamente ogni operazione, offrendo la massima collaborazione e confidando nella pazienza dei tanti cittadini e viaggiatori che ogni giorno si muovono con il treno per ragioni di studio e di lavoro.

Entro l’anno avremo una stazione rimessa a nuovo, capace di accogliere turisti, essere accessibile e diventare non più solo luogo di transito, ma cuore pulsante della vita cittadina, un luogo sicuro e piacevole”, ha affermato il Sindaco Pietro Tidei.

“In questi giorni iniziano gli interventi in via Piave e via Crispi che consentiranno di ottimizzare i flussi pedonali e carrabili, con la realizzazione di una nuova rampa di collegamento tra la piazza e la strada adiacente, laddove oggi insiste un terrapieno incolto. Nel progetto è prevista la collocazione di stalli per bus, taxi e nuovi posti auto per persone con ridotta mobilità, una nuova postazione per moto e biciclette. Saranno preservati i posti riservati all’ Arma dei Carabinieri e nuove aree verdi sia nella piazza che nella zona lato via 4 novembre.

Entro la metà del mese di aprile, verrà installata la pensilina sul binario 3, così come ci è stato rassicurato dalla ditta che esegue i lavori”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati.