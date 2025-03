"Made in Civitavecchia", manifestazione d'interesse per il marchio Deco • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia compie un passo per la valorizzazione e la tutela delle proprie tipicità gastronomiche e tradizioni locali. È stata infatti pubblicata la Manifestazione di interesse per la raccolta di candidature da parte di operatori commerciali ai fini dell’ottenimento del Marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e della iscrizione all’albo comunale.

“Con soddisfazione – dichiara l’Assessore D’Antó – annuncio l’avvio di un progetto che rappresenta una novità per la nostra città, all’insegna della valorizzazione del territorio e delle nostre radici culinarie. In questi mesi, insieme agli uffici preposti, abbiamo lavorato per concludere il primo step di un percorso utile per Civitavecchia”.

Il Marchio De.C.O. punta a riconoscere e tutelare le tipicità cittadine, mettendo in risalto i prodotti e le ricette che costituiscono una risorsa preziosa dal punto di vista economico, culturale e turistico. “Uno degli obiettivi che mi sono posto durante il mio mandato – prosegue D’Antó – è promuovere l’immagine di Civitavecchia all’interno di un circuito produttivo territoriale che abbia come scopo la salvaguardia della nostra tradizione e della nostra cultura locale”.

Il progetto prende il via con la redazione dei disciplinari per tre prodotti simbolo della tradizione civitavecchiese: il Biscottino di Civitavecchia, la Pizza di Pasqua e la Pizza con il cioccolato. Prodotti che da generazioni fanno parte della storia e dell’identità della città. Le commissioni, formate dai rappresentanti delle associazioni di categoria e da esperti storici del territorio, hanno definito i disciplinari che regolamentano la produzione di questi prodotti tipici.

“Invito gli operatori commerciali a partecipare al bando per l’ottenimento del Marchio De.C.O. – aggiunge il Sindaco Marco Piendibene – perché questo è il primo passo per dare a Civitavecchia la rilevanza che merita in un panorama di crescita, sviluppo e progresso”.

Il bando e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Civitavecchia a questo link