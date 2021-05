Macchinette mangiaplastica nei mercati: nuove installazioni nel IV e VIII Municipio - Terzo Binario News

Installate nei mercati altre macchinette mangiaplastica finalizzate alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in PET: dopo l’attivazione in 20 rionali – tra cui i più recenti Spinaceto, Vigna Murata, Primavalle II e Savoia – gli ecocompattatori arrivano in IV e VIII Municipio.Oggi, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Andrea Coia, sono state attivate nel mercato Corinto e Pietralata. La prossima settimana saranno operative presso le strutture di Tiburtino Sud e Portonaccio. Saranno quindi 25 le macchinette destinate ai mercati di Roma nell’ambito dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale.Tutto il materiale raccolto sarà riciclato per produrre nuovi pezzi, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di fabbricare bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet).

Chi utilizza le macchinette mangiaplastica nei mercati avrà diritto a 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite, a fronte di una spesa minima di 5 euro presso i banchi aderenti alla campagna. Un piccolo incentivo per i consumatori, come previsto anche dall’iniziativa “+ Ricicli + Viaggi”, avviata con successo nelle metropolitane cittadine, che consente di ottenere biglietti gratis.Per avere un codice utente, basta scaricare l’app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google Play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato.Gli operatori Coripet, nei primi giorni di installazione, forniranno assistenza ai cittadini sulle modalità del progetto e sul funzionamento delle macchinette: che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa. Saranno disponibili, inoltre, opuscoli informativi all’interno del mercato.

“Arrivano nuove macchinette mangiaplastica nei mercati di Roma. Il nostro progetto sta riscuotendo molto successo. Il circolo virtuoso che stiamo creando, grazie alla collaborazione con il consorzio Coripet, è un esempio di buona pratica di governo cittadino che vogliamo promuovere a tutti i livelli, puntando sul riciclo e sulla sostenibilità ambientale” dichiara la Sindaca Virginia Raggi.

“I nostri mercati rionali hanno una funzione sociale che va oltre la loro utilità come luoghi di attività commerciale. L’entusiasmo con il quale hanno accolto l’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!” è esemplare di un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro dell’amministrazione e della cultura del riciclo con oltre 410mila bottigliette raccolte dallo scorso novembre. Valorizzare questi preziosi presidi territoriali, spingendo i cittadini a comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente, è tra i modi migliori per affermare la loro centralità nel sistema produttivo romano” afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro di Roma Capitale Andrea Coia.