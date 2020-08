M5s Trevignano: "Petizione per una bau beach" - Terzo Binario News

A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini, e dopo una fase di osservazione e confronto, il gruppo del Movimento 5 Stelle di Trevignano Romano ha pubblicato una petizione online – al link http://chng.it/7Y9SSWCdyJ – con cui si chiede a questa amministrazione di applicare alcune semplici norme sulla sicurezza per le persone e per gli animali. “Non siamo belligeranti né ci interessa la querelle politico elettorale del momento – spiega Simona Petroselli – siamo solo il megafono delle molte voci che ci hanno chiesto un interessamento. Crediamo nel confronto pubblico ma soprattutto crediamo nell’accoglienza e nella tutela del grado di qualità di vita dei nostri amici pelosi”

Trevignano, come scritto nel testo della petizione, è un paese dog friendly, le nostre case sono animate dalla loro compagnia, dai loro sorrisi e dalla gioia che sanno infondere. Questo è uno dei motivi per i quali i vacanzieri scelgono i nostri luoghi, ci sembra già un ottimo risultato che ci fa pensare ad una risposta molto più ampia; non solo le associazioni condividono il nostro punto di vista, pochi minuti dopo la pubblicazione infatti, siamo stati raggiunti telefonicamente dal primo cittadino, Claudia Maciucchi, che ha già chiesto un incontro con noi per progettare insieme l’area della bau Beach. Il nostro auspicio è che ci sia una maggiore apertura al dibattito pubblico e che anche le altre realtà politiche possano condividere e far parte attivamente, di questo processo di costruzione.

“La nostra assoluta priorità al momento – continua il coordinatore del gruppo – è che i nostri amici pelosi possano giocare in totale sicurezza loro e di tutte le persone che passeggiano sul bordo dell’area cani. Noi crediamo fermamente nello spirito di comunità che continueremo a riportare al centro del dibattito con altre azioni a cui stiamo già lavorando. Ora però dobbiamo esprimerci firmando la petizione e continuando a farla circolare tra i nostri contatti”