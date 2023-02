M5s Civitavecchia su UniAgraria: "Con il rinvio delle elezioni siamo arrivati ben oltre il ridicolo" • Terzo Binario News

“Le elezioni dell’Università Agraria di Civitavecchia ci dovevano essere ad aprile 2020 e ancora oggi assistiamo all’ennesimo inspiegabile rinvio dopo 3 anni.

Prima il rinvio per il Covid, che ha però consentito le elezioni di Roma, poi ulteriori scuse mentre si sono tenute le elezioni nazionali e ora anche le regionali.

L’ennesimo rinvio pare sia motivato dalla necessità di costituire una Commissione elettorale per aggiornare regolamenti, commissione che era stata già costituita nel 2020.

Nel mezzo da troppi anni ci sono migliaia di cittadini che non possono vendere la propria casa o acquistare, tanti altri che hanno speso somme non dovute a cui gli organi competenti stanno dando via via ragione.

L’amministrazione regionale neoeletta metta al primo punto della sua agenda l’approvazione del regolamento che le consente finalmente di riappropriarsi dei poteri sulle Università agrarie, come inserito in legge regionale dal nostro consigliere Devid Porrello.

Siamo arrivati ben oltre il ridicolo, si continuano a calpestare i diritti dei cittadini e la democrazia di un ente che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, amministrare i beni collettivi della nostra città”.

Gruppo consiliare M5S