M5s Cerveteri: Magnani al posto del dimissionario Garbarino - Terzo Binario News

Comunicato criptico di Marco Dattilo

“A proposito del m5s etrusco, come un fulmine estivo, o come un Tagete nato dall’aratro di Tarconte, ha visto la luce un cambio di guardia nel consiglio degli Aùguri, o Arùspici, ceretani. Tale Alessandro Magnani prenderà lo scranno del dimissionario Saverio Garbarino.

Ad occhio e croce, in sostanza, non dovrebbe cambiare nulla poiché il nulla hanno dimostrato ahimè negli anni questi portavoce. Ma la fiducia a volte è come la speranza, è quella che voglio riversare all’ultimo arrivato perché possa seminare contenuti di alto profilo contro il Locumone del Granarone, e contro le turpi destre che circondano il nostro bello ma sfregiato feudo. Caro Alessandro, permettimi di augurarti (a fatica purtroppo) buon lavoro, un lavoro spero sinonimo di quei canoni pentastellati fin qui stati evasivi e latitanti, finanche cortigiani verso un potere bisunto e sconcio che ci opprime e assilla da troppo tempo, così da gettare le basi, soprattutto, per una e-virata definitiva, o quasi, al regime odierno.

Informare, comunicare l’importanza dei significati delle nostre stelle alla nostra gente è fondamentale, ignara sia per culpa in vigilando che per colpa di una stampa infame che ogni giorno altera quello che siamo, e che saremo”.

Salutandoti indistintamente i fratelli Stellati, che siamo noi, chiusa parente