Farmacie comunali di Civitavecchia: ecco i turni di agosto - Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl informa che per tutto il mese di Agosto rimarranno sempre aperte rispettando il consueto orario al pubblico le farmacie comunali “Boccelle”, in Via Maroncelli all’interno del centro commerciale Iper Coop; “Stazione”, in Piazzale Scipione Matteuzzi, nei pressi della stazione ferroviaria, e “Borgata Aurelia”, in Via Nicolò Paganini, 7.

Le farmacie “Calamatta”, “Matteotti” e “Cisterna” rimarranno chiuse nei periodi sotto indicati:

Farmacia Comunale CALAMATTA chiusa dal 1 al 10 Agosto 2020;

Farmacia Comunale MATTEOTTI chiusa dall’11 al 20 Agosto 2020;

Farmacia Comunale CISTERNA chiusa dal 21 al 31 Agosto 2020.

Si comunica inoltre che Sabato 15 Agosto 2020 resterà aperta al pubblico la farmacia “Boccelle”, con orario 08:30/13:00.