M5S Cerveteri: "Buche anche sulla Settevene e a Borgo San Martino" • Terzo Binario News

“Il vasto territorio comunale di Cerveteri ha una rete viaria sempre più dissestata e in questi giorni, è sotto osservazione dei media locali la situazione della via Doganale, arteria che collega l‘Aurelia alla Settevene Palo (detta anche Braccianese).

Un percorso per automobilisti e ciclisti accidentato e pericoloso a causa del manto stradale in pessime condizioni (chiamarle buche è restrittivo).

È notizia di questi giorni l’annuncio dell’inizio dei lavori di sistemazione della strada, e si potrebbe dire: “finalmente”, sperando non si tratti dei soliti interventi a macchia di leopardo, come già avvenuto in passato.

Dalle foto che alleghiamo, ad esempio, si vede chiaramente come il tratto che va dal bivio di Ceri a Borgo San Martino risulta uno dei più disastrati e con le voragini più grandi e profonde.

Oltre al pericolo di incidenti, da non sottovalutare i danni che i veicoli subiscono nel transitare sulla strada. Purtroppo il limite di velocità (30 km/h) fissato dall’amministrazione, non ha risolto il problema, creando anche, ulteriori situazione pericolose, dovute ai sorpassi da parte di chi, Tir compresi, sfreccia indisturbato. Non vorremmo che questi limiti siano un modo per non addossarsi la responsabilità di eventuali incidenti da parte di chi governa, sia il Comune che i responsabili dell’Area Metropolitana.

Ci auguriamo come M5S Cerveteri che vengano risolte al più presto queste criticità che non sono, purtroppo, le uniche del nostro territorio.

Come non accennare alle condizioni disastrose del manto stradale della Settevene Palo. Strada percorsa frequentemente da autombulanze e cittadini che si recano all’ospedale Padre Pio. In crescente degrado anche per i numerosi cumuli di immondizia abbandonate ai lati della strada”.

Gruppo territoriale M5S Cerveteri