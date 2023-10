Sabato a Cerveteri assemblea precongressuale di Sinistra Italiana • Terzo Binario News

“Il prossimo 24 e 25 novembre si svolgerà a Perugia il 3° Congresso Nazionale di Sinistra Italiana che sarà preceduto dal Congresso Territoriale di Roma Città Metropolitana, fissato per il 10 e 11 novembre p.v.

Il Congresso provinciale, è aperto a tutti gli iscritti del territorio di Roma e Provincia;

durante il Congresso verranno votate le liste dei delegati per il Nazionale e votati i documenti presentati: “Diritti al futuro” e “Serve un’alternativa”.

Avranno facoltà di voto tutti gli iscritti del 2022 che hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno 2023.

Entrambi i Congressi saranno anche momenti di elevata importanza politica con il confronto e il dibattito che ci sarà con altre realtà e forze politiche, associative, sindacali e di movimenti civici, oltre che un momento di rinnovamento del Partito e l’espressione della democrazia interna.

Per tale motivo, il direttivo di questo Circolo ha deciso di iniziare il percorso congressuale con questa Assemblea per facilitare un dibattito che parta dal territorio, coinvolgere tutti gli iscritti che per motivate ragioni non potranno partecipare al Congresso Provinciale, raggiungere i cittadini, le altre forze politiche, associative e sindacali presenti sul nostro territorio molto vasto e particolarmente difficile, con l’obiettivo di creare condivisione e connessione tra le forze progressiste.

L’Assemblea si svolgerà il giorno 14 ottobre c.a. alle ore 15.30 presso l’Aula del Consiglio Comunale di Cerveteri al Granarone a cui sono invitat* tutti a partecipare.

Durante l’Assemblea saranno presentati i documenti sopracitati da parte dei firmatari”.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”