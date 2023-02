Lutto alla Santa Marinella Servizi: scomparso l'avvocato Pietro Andolfi • Terzo Binario News

Tidei: “Persona di rara gentilezza andato a ricoprire gratis la carica di presidente”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un caro e sincero amico l’Avvocato Pietro Andolfi, una persona di rara gentilezza un uomo d’altro tempi che dopo una lunga carriera e una intesa attività professionale ha voluto mettere al servizio della nostra città la sua competenza ed esperienza andando a ricoprire a titolo assolutamente gratuito la carica di presidente della Società Santa Marinella Servizi.

Un ruolo che ha saputo svolgere anche in seguito a capo di un consiglio di amministrazione , esattamente come era nel suo stile. con estrema diligenza, onestà e soprattutto passione e umanità.

E’ al suo impegno , infatti , che si deve il rilancio della nostra società partecipata che è oggi una realtà importante, in grado di svolgere molteplici attività sul territorio offrendo anche opportunità occupazionali .

Tutti noi amministratori comunali e anche i dipendenti lo ricorderemo per il suo proverbiale attaccamento al lavoro. ma anche per i suoi modi galanti e la sua umanità al punto che le sue giornate non le trascorreva seduto dietro una scrivania, ma in prima linea, al fianco dei lavoratori , quasi a voler dare lui stesso il buon esempio.

Andolfi ha reso la Santa Marinella Servizi una società al passo con i tempi e competitiva tanto da essere oggi in grado di svolgere numerosi appalti. Concludo unendomi al dolore della famiglia alla quale porgo le mie più sentite condoglianze e quelle della intera amministrazione comunale”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei