Incidente con auto ribaltata sulla Settevene a Trevignano: donna ferita • Terzo Binario News

Invece sulla Tiberina i pompieri hanno estratto tre persone dalle lamiere, un uomo invece è morto

Alle 14:30 circa, due squadre VVF (9A 5A) sono intervenute in Via Tiberina km 7, per incidente stradale tra diverse autovetture.

Nello scontro un uomo è morto e tre persone sono state messe a disposizione del 118.

Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.

Si è intervenuti, per un secondo incidente stradale, nel comune di Trevignano Romano in Via Settevene Palo nel quale un’autovettura, per cause da accertare, si è ribaltata procurando ferite alla conducente; la stessa è stata estratta dal personale VVF in codice giallo e messa a disposizione dei sanitari.

Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico veicolare.

Carabinieri sul posto per i rilievi.