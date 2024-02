Lupa al top, Aquile flop: ecco tutti i numeri di Roma e Lazio in Serie A • Terzo Binario News

A inizio stagione le due squadre romane partivano come outsiders nelle quote Serie A per la vittoria scudetto ma restavano tra le favorite al top per la zona Champions. Per i tifosi questa è rimasta soltanto una previsione, trasformata in delusione: almeno per ora.



La stagione di Lazio e Roma viaggia agli antipodi, perché i Giallorossi hanno risolto i problemi relativi alla gestione Mourinho e con De Rossi stanno volando proprio verso la zona Champions, mentre i Biancocelesti pagano un mercato scellerato e le prestazioni flop dei suoi protagonisti storici.



Tuttavia, la vittoria agli ottavi contro il Bayern è una magra consolazione che sposta l’attenzione, Sarri è consapevole del lavoro che dovrà fare per tenere alto il livello di una stagione che rischia di naufragare da un momento all’altro.



La Lupa al top nelle ultime 5 gare punta al quarto posto



L’arrivo di De Rossi sulla panchina Giallorossa ha dato fiducia al gruppo e infatti la Roma resta tra le favorite nelle scommesse sportive dei match di Serie A su Betfair, soprattutto dopo gli ottimi risultati dell’ultimo mese.



Soltanto l’Inter spezza la cavalcata della Lupa, che con De Rossi ha collezionato 4 vittorie e una sola a sconfitta in campionato proprio contro la capolista nerazzurra.



Il sesto posto alla venticinquesima giornata è più che un ottimo risultato, soltanto 4 punti dividono la Lupa dalla zona Champions, con Atalanta e Bologna pronte a lottare per un posto in UEFA.



Lo score statistico generale dei Giallorossi è di 12 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i gol segnati sono 45 e le reti subìte 30. La Lupa si conferma tra le squadre più temibili in casa, infatti, all’Olimpico ha collezionato 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno 30 gol in 13 gare e subendo soltanto 13 gol.



La Roma di De Rossi può osare in campionato e il quarto posto è alla portata di mano dei Giallorossi, il calendario riserva ancora quattro big match e tutto potrebbe accadere in questa zona della classifica così prestigiosa.



Flop dell’Aquila che non riesce più a volare



La sconfitta della Lazio contro il Bologna è la metafora perfetta delle Aquile che non riescono più a volare, nei singoli match così come nello score generale di questo campionato.



L’ottavo posto alla venticinquesima giornata che conta 4 punti dalla zona UEFA e 8 punti dalla zona Champions ci racconta di una squadra che sta vivendo troppe difficoltà quest’anno, attualmente proiettata con il cuore e la mente agli ottavi di Champions.



La gara di ritorno contro il Bayern rappresenta lo spartiacque di Sarri, che in campionato su 24 match ha vinto 11 gare, pareggiato 4 volte e subìto 9 sconfitte: troppe per pretendere la top 4.



Il flop dei Biancocelesti è imputabile soprattutto ai singoli, i protagonisti della scorsa stagione non stanno vivendo un periodo di forma, vedi Immobile con soli 6 gol segnati, Felipe Anderson e Zaccagni a quota 3, per non parlare degli infortuni e di una rosa ancora in fase di costruzione.



Soltanto la Champions potrà chiarire meglio il destino del club che per ora si gode il vantaggio sul Bayern, l’obiettivo è non floppare nelle prossime gare di campionato e recuperare punti preziosi.

Pubblicato lunedì, 19 Febbraio 2024 @ 20:56:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA