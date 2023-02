L’Università Agraria di Allumiere alla conquista di Roma • Terzo Binario News

Università Agraria di Allumiere ancora in prima linea nella promozione e nello sviluppo dei prodotti locali. Martedì scorso, una delegazione dell’ente, capitanata dal presidente, Daniele Cimaroli, dal segretario, Luigi Artebani, e dagli assessori Antonio Vela e Paolo Travagliati si è recata a Roma, insieme al sindaco Luigi Landi, all’Hotel Visconti per un incontro ad hoc con gli esercenti e i produttori del territorio.

Per l’occasione, i presenti hanno pubblicizzato tutta la vasta gamma della gastronomia collinari, dalla pasta del Senatore Cappelli alla carne maremmana, dal formaggio d’asina ai salumi ed altri prodotti rigorosamente a km zero.

L’obiettivo, chiarito dal Cda dell’ente, è quello di valorizzare il patrimonio agro alimentare, una ricchezza che potrebbe diventare una fonte di investimento per le generazioni presenti e future.

Il segreto è puntare alla realizzazione di prodotti di alta qualità, garantita da coltivazioni e allevamenti biologici e dalla giusta coniugazione tra tradizione e innovazione.

Pubblicato domenica, 12 Febbraio 2023 @ 23:53:59