Salta sul balcone della ex poi scappa: la Polizia arresta un 62enne di Civitavecchia • Terzo Binario News

Salta sul balcone dell’attico dell’ex compagna, passando da una finestra dello stabile, finché non lo vede la figlia di lei e la telecamera non lo immortala, facendo scattare l’allarme. Per questo un 60enne di Civitavecchia è stato arrestato qualche giorno fa dalla Polizia, rischiando pure di cadere nel vuoto vista l’azione pericolosa e azzardata che ha compiuto.

È successo in un quartiere sud della città. La chiamata della ragazzina è stata determinante perché una pantera del Commissariato cittadino era di passaggio in zona.

L’uomo, vistosi scoperto, ha tentato di scappare usando l’ascensore, ma gli agenti lo hanno beccato nel garage, dove si era nascosto.

Una storia tormentata quella fra l’uomo e la donna, che va avanti da tempo e condita da denunce reciproche.

I poliziotti poi, su richiesta del magistrato, hanno posto il 60enne agli arresti domiciliari.