L'Unione inquilini Civitavecchia preme l'Ater sulle case popolari di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Agli otto assegnatari-abitanti delle case popolari di Via Elcetina a S.Marinella è pervenuta la richiesta dell’ATER di pagare mensilmente la somma di Euro 20,00 quale quota di acconto delle spese per i servizi salvo conguaglio.

L’ATER avrebbe dovuto e dovrà concordare con gli assegnatari detto pagamento, visto che la mancata intestazione delle utenze ai singoli assegnatari (impedendo agli stessi di usufruire dei bonus) è dipesa sia dalla venditrice Aedifica Holding s.r.l. che non ha ancora provveduto agli allacci, in particolare a porre in opera la cabina elettrica, e sia dall’ATER (precedente amministrazione e direzione generale) che ha versato alla suddetta società quasi tutta la somma pattuita senza aver ottenuto il completamento delle opere esterne ed interne

nonché la consegna di 8 appartamenti su 18, che doveva avvenire entro il 31/12/2022.

L’ Unione Inquilini sollecita L’ATER a mettere in atto tutte le iniziative per ottenere il completamento delle opere esterne ed interne e quindi consegnare gli ultimi 8 appartamenti da assegnare agli aventi diritto già designati che sono in attesa di prenderne possesso da oltre un anno”.

Unione Inquilini Civitavecchia